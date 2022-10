EN DIRECT - Youth League: les Parisiens repris par Benfica

L'OUVERTURE DU SCORE DU PSG !

La première est la bonne pour le PSG ! Et qui d'autre qu'Ilyes Housni pour ouvrir le score. Bien servi en profondeur par Noha Lemina, l'attaquant parisien crochète le gardien et marque dans le but vide ! 5e but dans la compétition en 4 matchs pour lui. Tout est allé trop vite pour la défense de Benfica.