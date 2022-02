Golfiller : À Lyon, trois entrepreneurs associent golf, plongée et écologie

Leur terrain de jeu ? Les parcours de golf. Ils sillonnent les alentours et surtout les étangs pour récupérer les balles perdues. Des heures de collectes pour ensuite les remettre en état et les revendre. Baptiste, Elli et Jules ont créé l’entreprise Golfiller il y a quelques mois. Une initiative comemrciale... et écologique.