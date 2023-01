France 29-34 Danemark : Hansen "impressionné" par les jeunes et Pytlick bourreau des Bleus

Trois à la suite pour le Danemark vainqueur de l'équipe de France (34-29) ce dimanche à Stockholm. Les Danois font vraiment main basse sur cette compétition gagnée pour la troisième fois de suite après 2019 et 2021. Une régularité énorme au plus haut niveau. Et qui impressionne d'autant plus le très expérimenté Mikkel Hansen enthousiaste quand il évoque la jeune garde danoise à la hauteur de l'événement.