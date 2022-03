Handball : face au mal-être de Porte, les Bleus font front derrière leur capitaine

Absent du rassemblement pour préparer les deux (derniers) matches de Golden League face au Danemark et à la Norvège, Valentin Porte a confié son mal-être dans la presse. Une transparence qui permet de lever une sorte de tabou sur la dépression que peuvent ressentir les sportifs. On ne parle pas de dépression pour le capitaine des Bleus mais d'une rupture difficile devant laquelle le hand parait futile. Ses coéquipiers oscillent entre compréhension et volonté de faire front derrière lui.