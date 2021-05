PSG hand : Luka Karabatic raconte comment il a joué malgré un calcul rénal

Le Paris Saint-Germain a renversé la vapeur face au champion d'Europe Kiel et s'est qualifié ce mercredi pour le Final 4 de la Ligue des Champions. Et Luka Karabatic a participé au match malgré un calcul rénal et la pose d'une sonde hier.