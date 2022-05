Judo : "Me confronter à la nouvelle génération", Riner évoque son premier combat depuis les JO

De retour à la compétition à l'occasion des championnats de France par équipes à Villebon-sur-Yvette, Teddy Riner a fait part de son envie d'en découdre. Il n'a plus combattu depuis la quinzaine olympique à Tokyo à l'été 2021 (bronze en individuel, or par équipes). La légende du judo tricolore sait qu'une nouvelle génération arrive. Et cette nouvelle concurrence l'excite. Malgré le poids des années qui se fait parfois sentir.