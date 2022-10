Judo : Médaille d'or et couture, la folle semaine de Dicko aux championnats du monde

"On est resté une semaine donc pour passer le temps j'ai pris ma machine à coudre et ça a fonctionné puisque j'ai gagné l'or et j'ai fait plein de tote bags"

Romane Dicko raconte son titre mondial sur RMC. Trop forte et trop sympa. Tout ce qu'on aime.