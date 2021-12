Judo : "J'ai cru mourir", Pinot montre son visage tuméfié et témoigne de sa violente agression

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, elle a vécu un calvaire visible sur son visage tuméfié et relayé via les réseaux sociaux. Margaux Pinot a été rouée de coups par son compagnon et coach, A. Schmitt. Son agresseur a été relaxé mais le parquet a fait appel de cette décision.