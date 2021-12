"Quelque chose ne va pas dans sa version !" dénonce Alain Schmitt contre Margaux Pinot

L’affaire entre la judoka française Margaux Pinot et Alain Schmitt secoue le monde du sport et du judo en particulier. L’athlète de 27 ans accuse son entraîneur et compagnon de lui avoir asséné des coups, frappé la tête contre le sol mais aussi d'avoir tenté de l'étrangler lors d'une altercation dans la nuit de samedi à dimanche dernier à son domicile du Blanc-Mesnil. Remis en liberté par le tribunal correctionnel dans la nuit de mardi à mercredi, ce dernier nie cette version des faits.