Affaire Agnel : Abitbol note des progrès dans la prévention "malgré 40 ans d'omerta"

Son livre où elle révélait avoir été violée par son entraîneur à 15 ans en a peut-être incité d'autres à avoir le courage d'aller témoigner. Plus d'un an après la parution de ce bouquin, Sarah Abitbol n'est malheureusement pas surprise par l'affaire Agnel. Mais note une amélioration dans la prévention. Et une prise de conscience du phénomène au sein du Ministère des Sports.