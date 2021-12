Affaire Agnel : Les associations pointent "des environnements propices dans le sport aux agressions sexuelles"

Comment prévenir les risques d'agressions sexuelles sur mineur dans les clubs de sport ? Deux responsables d'associations qui sensibilisent les club contre de tel risques, Nathalie Bucquet pour "Innocence en danger" et Fabien Lefevre, responsable de "Colosse aux pieds d'argile" étaient les invités du "Live Toussaint" ce mardi matin sur BFMTV. Mme Bucquet a pointé et reconnaît que les parents sont de plus en plus prudents, à raison.