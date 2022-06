Léon Marchand partage son émotion après ses 3 médailles aux championnats du monde

Le nageur de 20 ans a brillé aux championnats du monde. Il repart avec la médaille d'or en 200m 4 nages et 400m 4 nages, et l'argent en 200m papillon. Et le Français ambitionne déjà de battre des records de Michael Phelps.