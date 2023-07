Natation / Mondiaux : "Ce n'est que le début", prévient Marchand après son 3e titre

Léon Marchand ne s'arrête plus et a été couronné champion du monde du 200 mètres 4 nages aux Mondiaux au Japon. Le Français prévient tout le monde à un an des Jeux Olympiques de Paris : "Ce n'est que le début".