Natation : Popovici, la nouvelle star qui enchaîne les sacrifices et qui "a vraiment faim"

C’est le nouveau phénomène de la natation mondiale. David Popovici, 17 ans (il aura 18 ans en septembre) et déjà double champion du monde du 100 et 200m il y a un mois à Budapest. Le seul nageur de l’histoire à avoir réalisé ce doublé aux championnats du monde avec l’américain Jim Montgomery en 1973. Après avoir enchainé avec les championnats d’Europe junior à domicile, le nageur de Bucarest a impressionné en séries du 100m nage libre des championnats d’Europe à Rome ce vendredi en 47s20c, à 7 centièmes de son record du monde junior… Et plus très loin du record du monde réalisé en 2009 dans cette même piscine du Foro Italico de Rome par Cesar Cielo, 46s91c, alors vêtu de sa combinaison en polyuréthane.