Affaire Hamraoui-Diallo : "La seule loi qui compte, c'est la loi du plus fort" dénonce Leplat

Thibault Leplat : "Ce qui me frappe dans toutes ces affaires, c'est l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. La seule loi qui compte, c'est la loi du plus fort et la loi de l'argent. On a perdu complètement le sens des valeurs."