After : Antoine Biard et Romain Danzé évoquent l'engouement autour du Stade Rennais

"Des barrières sont tombées, on a gagné des titres, on sait que c'est possible". Romain Danzé et Antoine Biard, réalisateur du documentaire "Au Fer Rouge", évoquent dans l'After l'engouement que suscite le Stade Rennais depuis plusieurs mois.