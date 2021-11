After Europe : Pourquoi le Kazakhstan ne décolle pas en football ?

Extrait du podcast After Europe, numéro 11 : Avant France–Kazakhstan, à la découverte du foot kazakh. La France accueille le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2022. La sélection n'a plus gagné depuis plus d'un an, et peine à se faire remarquer sur la scène interationale. Explications avec Damien Feuillie, contributeur pour footballski.fr, et Jérémy Manzorro, vainqueur du championnat avec le FC Tobol.