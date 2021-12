After Galaxy : Esteghlal - Persepolis, le derby "le plus chaud d'Asie" est en Iran

A la découverte de l’un des derbies les plus chauds du monde, le derby de Téhéran entre le Persepolis et l’Esteghlal. Le podcast After Galaxy se penche sur la rencontre entre les deux mastodontes du football iranien. Avec Kevin Yamga, joueur actuel d'Esteghlal ; Esmaël Gonçalves, ancien joueur d'Esteghlal : Arman, du compte twitter @teammellifr, sur l'équipe nationale d'Iran ; Navid, du compte @FootIranien, expatrié en France, fan de Persepolis.