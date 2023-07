Arabie saoudite : Tisserand (Al Ettifaq) raconte la folie du mercato depuis l'intérieur

Joueur d'Al Ettifaq depuis un an, l'ancien Toulousain Marcel Tisserand a vu débarquer Steven Gerrard et Jordan Henderson dans son club, en plus de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou N'Golo Kanté dans les autres clubs du championnat saoudien.