ASSE 1-1 Lille : "Cette équipe de Saint-Etienne me semble apathique" regrette MacHardy (l'After)

Dans l'After, JOnatan MacHardy n'a pas été tendre avec le jeu de Saint-Etienne, tenu en échec par Lille (1-1) à domicile, samedi soir lors de la 3e journée de Ligue 1. "Ce qui me gêne quand je vois l'ASSE depuis le début de la saison dernière, c'est qu'elle semble subir les événements et qu'elle a un électrocardiogramme plat. Là, cette équipe me semble apathique et pas très intéressante et c'est malheureux pour l'ASSE."