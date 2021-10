Atlético 2-0 Barcelone : "C'était un entraînement agréable à suivre", Hermel pas tendre avec le Barça

Le FC Barcelone n'en finit plus de décevoir. 9e au classement, le club catalan est tombé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (2-0), samedi soir lors de la 8e journée de Liga. "C'était un entraînement agréable à suivre. Il n'y a tellement pas de compétitivité en face, qu'il ne pouvait rien arriver à l'Atlético. Offensivement, le Barça, c'est d'une innocence et d'une inefficacité et derrière, c'est catastrophique" à lâché Fred Hermel dans l'After.