Bayern - PSG : l'absence de Neymar finalement bénéfique aux Parisiens ?

Déjà assuré de ne plus participer à la fin de saison parisienne, Neymar va-t-il rejouer sous le maillot du club alors que son contrat court jusqu'en 2027 ? Rien n'est moins sûr même s'il ne faut jamais insulter l'avenir... Toujours est-il que l'absence du Brésilien a semble-t-il clarifier les choix et les options tactiques prises par Galtier. Et a libéré certains joueurs selon Daniel Riolo.