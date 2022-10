Benzema-Platini-Zidane : Le top 3 des meilleurs joueurs français selon Riolo

"Dans l'histoire du foot français, Benzema rejoint un podium avec Platini et Zidane. Il est le plus grand attaquant de l'histoire du foot français"

Daniel Riolo estime que Benzema devient avec son Ballon d'Or un des trois plus grands de l'histoire de notre football.