Bordeaux : "Je comprends les gens qui me détestent", Lopez se met à la place de ses employés

Depuis plusieurs semaines, des manifestations de supporters des Girondins de Bordeaux ont été recensées après l'annonce de la relégation en National. Affecté, Gérard Lopez, invité de l'After et président du club, dit comprendre ces états d'âme et de colère et aussi ceux de ses employés dont leur emploi est menacé.