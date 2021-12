Bordeaux : Les doutes de Charbonnier sur le management de Petkovic

"Il a fait ses preuves en tant que sélectionneur, ce qui n'a rien à voir avec l'entraîneur. Je suis certain qu'il commence par faire son équipe en attaque et après la défense."

Lionel Charbonnier n'est pas franchement convaincu par le management et les idées de Petkovic à Bordeaux.