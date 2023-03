Brest 1-2 PSG : "Mbappé est l'arbre qui cache la forêt", constate Charbonnier

Grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain s’est imposé non sans difficulté à Brest (2-1), ce samedi soir lors de la 27e journée de Ligue 1. Mais pour Lionel Charbonnier, cette victoire n’a rien de rassurante et montre encore une fois à quel point Mbappé est « l’arbre qui cache la fôret » à Paris.