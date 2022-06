Bundesliga : "Récupérer Mané, ça donne un peu d'éclat" salue Breitner, malgré la perte d'Haaland

Polo Breitner : "On a perdu un cyborg norvégien, on risque de perdre un Polonais. Le fait de récupérer Mané, ça donne un peu d'éclat à la Bundesliga. Plus de 30 millions pour un joueur de plus de 30 ans, c'est une première au Bayern, ce n'est pas anodin."