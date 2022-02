CAN 2022 : L'After conquis par la demi-finale du Sénégal

"On a eu une belle ambiance, un bon arbitrage, une belle pelouse et deux belles équipes de foot. C'est la preuve que cette CAN qu'on descendait vaut le détour !"

L'After est conquis par la demi-finale du Sénégal et voit une belle pub pour le football africain.