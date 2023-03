Charbonnier en colère après les nouvelles règles imposées aux gardiens sur les penalties

Ne plus distraire les attaquants en touchant la barre, le ou les poteaux sera bientôt sanctionnables pour un gardien de but. L'IFAB a publié les nouvelles règles qui entreront en vigueur au 1er juillet prochain. Une gabegie pour Lionel Charbonnier et Kevin Diaz.