Comment la palette tactique a été introduite à la télévision ?

"Je me suis retrouvé face à Denisot qui me dit : 'Bon, s'il y a un but extraordinaire à la 40e minute, t'es capable de le faire à la 45e ?"

Philippe Doucet raconte comment il a amené une évolution technologique majeure à la télé : la fameuse palette sur Canal +