Coupe du monde 2022 : Sofiane Zouaoui réclame plus d'indulgence pour Deschamps

Sofiane Zouaoui réclame de l'indulgence pour Deschamps : "J'ai l'impression que très souvent, dans les débats autour des sélectionneurs, on considère le sélectionneur comme un coach de club, et qu'on a la même exigence et la même sévérité qu'avec un coach de club."