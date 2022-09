Coupe du monde : L'Angleterre en crise, Southgate menacé à 2 mois du Mondial

"Gareth Southgate est de plus en plus sous pression" relate Julien Laurens dans l'After Foot. Relégué en Ligue B en Nations League, l'Angleterre déçoit et inquiète après une série de 5 matches sans défaite.