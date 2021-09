Coupe du monde : Pour Gautreau, "la rareté" fait le prestige

"Cette rareté fait le sel de toute compétition, de toute sélection et il faut la garder."

Pour Florent Gautreau, la Coupe du monde est la plus prestigieuse des compétitions car elle a lieu tous les quatre ans et ne doit en aucun se dérouler tous les deux ans