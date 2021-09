"Cristiano Ronaldo est un des plus grands techniciens de l'histoire du foot" avance Diaz

"Ça me brise le cœur quand j'entends les gens dire 'Ronaldo c'est un travailleur'. Non Ronaldo c'est un des plus grands techniciens de l'histoire du foot"

Kevin Diaz débarque sur le plateau et s'enflamme pour Cristiano Ronaldo