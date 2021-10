Décès de Tapie : "Tous ceux qui l'aiment et l'idolâtrent connaissent ses zones d'ombres" explique Bouchet

"Tapie fait partie de la légende. Tous ceux qui l'aiment et l'idolâtrent connaissent ses zones d'ombres. Et ça ne les dérange pas."

Ex-président de l'OM et auteur de plusieurs livres sur Bernard Tapie, Christophe Bouchet explique pourquoi les hommages sont quasi-unanimes.