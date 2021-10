"Delort a choisi de jouer pour l'Algérie par opportunisme" s'emporte Diaz

Kevin Diaz sur Delort : "On sait très bien qu'Andy Delort a choisi de jouer pour l'Algérie par opportunisme. Dire 'Je fais une pause d'un an sachant que dans un an, il y a la Coupe du monde', franchement c'est un manque de respect total de faire ça."