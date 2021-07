Équipe de France : Bijotat raconte les coulisses du titre olympique décroché en 1984 à Los Angeles

"On n'était pas la meilleure équipe mais on était un groupe difficile à manœuvrer. Avec du recul ce titre olympique en 84 est le plus beau souvenir de ma carrière." Dominique Bijotat champion olympique en 1984 raconte les coulisses de son titre dans l'After.