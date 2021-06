Equipe de France : "C'est à Mbappé de faire plus d'efforts" juge Rothen

"C'est à Mbappé de faire plus d'efforts et de s'adapter quand Giroud est là en raison de son profil."

Pour Jérôme Rothen, la brouille Mbappé-Giroud ne résulte que d'une incompréhension et ne doit pas se répercuter sur le terrain avec l'équipe de France.