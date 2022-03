Équipe de France : "Deschamps est coincé avec Giroud, il est obligé de le reprendre" analyse Gautreau

Deux buts en deux matchs et un record toujours plus à portée de main, Olivier Giroud a signé un joli retour en équipe de France lors de ce mois de mars, après huit mois d’absence. Et avec ses bonnes performances également au Milan, Florent Gautreau estime que Deschamps est désormais coincé et obligé de le reprendre.