Equipe de France : Kolo Muani, grande satisfaction de ce mois de mars ?

Walid Acherchour sur Kolo Muani : "Je n'ai pas de doutes sur lui. (...) Quand on voit ce qu'on a en magasin au poste de n°9, on n'en a pas à la pelle. Kolo Muani s'impose logiquement par rapport à ce qu'il réalise en club et en équipe de France"