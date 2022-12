Equipe de France : "On n'a pas été bons contre l'Angleterre et le Maroc" analyse Acherchour

Walid Acherchour : "à entendre beaucoup de personnes, Deschamps gagne tout le temps. Aujourd'hui, hormis le résultat brut on n'a pas été bons contre l'Angleterre et le Maroc. On n'a pas le droit de parler de contenu"