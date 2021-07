Equipe de France : Riolo dresse les chantiers de la reconstruction des Bleus en vue du Mondial 2022

"Il a un an et demi pour comprendre qu'il ne gagnera plus avec la fameuse méthode Deschamps"

Changements de joueurs, management humain, tactique... Daniel Riolo dresse les chantiers de la reconstruction des Bleus en vue du Mondial 2022.