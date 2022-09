Espagne : Vers un retour de Ramos pour le Mondial ? Henrique y fera obstacle selon Fred Hermel

Fred Hermel dresse un constat alarmant sur le niveau de l'Espagne et le manque de cadre dans l'équipe. En Espagne, de plus en plus de voix s'élèvent pour un retour de Sergio Ramos chez la Roja. Le défenseur espagnol, qui enchaine enfin les matches au PSG, n'a plus joué avec la sélection depuis mars 2021.