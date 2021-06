Euro 2020 : "On gagnera si on montre autre chose offensivement" estime Guy

"Je pense que les Bleus étaient d'abord programmés pour gagner contre l'Allemagne. On gagnera l'Euro si on montre autre chose offensivement."

Stéphane Guy assure que la France a fait le job au 1er tour et reste la favorite à condition d'afficher un autre élan offensif.