Finlande 0-2 France : "Impossible que Coman et Pavard soient en concurrence..." lance Riolo

Les Bleus se sont facilement imposés en Finlande (2-0) et Benzema et Mbappé ont encore frappé. Cependant, à droite, pour Riolo, il est "impossible" que Coman et Pavard puissent en concurrence à droite.