Focus sur la finale de Libertadores, Palmeiras - Flamengo (After Europe)

Extrait du podcast After Europe, "le foot brésilien est-il en train de renaître ?"

Deux équipes brésiliennes s'affrontent pour la suprématie du continent sud-américain le 27 novembre. Deux formations au jeu diamétralement opposé mais avec un point commun : leurs entraîneurs sont sous le feu des critiques.

Invités du podcast : Charles Hembert, adjoint de Rogério Ceni au São Paulo FC, et deux journalistes de Lucarne Opposée : Nicolas Cougot et Marcelin Chamoin.