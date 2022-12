France 2-1 Angleterre : "Qu’est-ce qui peut arriver aux Bleus ?", se demande Riolo

Et le dernier ticket pour le dernier carré est attribué à l'Équipe de France. Les Bleus sont allés chercher ce succès contre les Three Lions au mental ! Pour les buteurs, Giroud et Tchouameni ont ajouté leur nom à leur feuille de match, Kane pour les Anglais… qui aura raté un deuxième penalty en fin de match et qui aurait pu égaliser (à nouveau) pour l’Angleterre.