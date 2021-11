Haise, Bosz, Longoria ... "La Ligue 1 essaye d'innover" analyse Leplat

Thibault Leplat : "Ces dernières saisons, le prix de la L1 n'avait cessé d'augmenter mais la valeur baissait. Là, c'est l'inverse. Comme on n'a plus trop de pétrole, on a des idées, on essaye d''innover et on est capable de sortir des Haise, Gastien, Bosz, Longoria..."