Hernandez et Asensio au PSG ? Riolo pas convaincu

"Dans les rumeurs on a un défenseur souvent blessé et un joueur également souvent blessé et qui en plus va faire la fête dans toutes les boîtes s'il n'est pas surveillé de près"

Daniel Riolo pas emballé par Hernandez et Asensio, annoncés au PSG.