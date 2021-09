Incidents de Nice-OM : "On s'approche de la décision la plus juste" analyse Acherchour

"On s'approche de la décision la plus juste. L'OM s'en sort bien et Nice est puni à juste titre. Il n'y a pas de bonne décision mais les deux clubs peuvent s'y retrouver."

W alid Acherchour assure que les sanctions prises par la LFP sont globalement légitimes